Coronavirus: Comune Noto lancia raccolta fondi, sindaco 'comunità farà sua parte'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus. Attraverso un conto corrente messo a disposizione dal Comune di Noto sarà possibile effettuare una donazione, indicando come causale ‘emergenza Covid-19’". Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti, dopo essersi consultato con la Giunta comunale e aver ritenuto opportuno "lanciare un gesto di solidarietà e beneficenza in questi difficili giorni di emergenza". "Forniremo aggiornamenti puntuali sull’andamento della raccolta fondi – spiega il primo cittadino -, così come comunicheremo di volta in volta a quali attività essenziali e necessarie in questi giorni di emergenza e a quali associazioni o dipartimenti in prima linea per la lotta al Covid-19 saranno devoluti i fondi. Sono sicuro che la nostra comunità, attenta e sensibile quando si tratta di solidarietà e beneficenza – conclude Bonfanti -, farà sentire la sua parte. Io e i miei assessori saremo i primi a parteciparvi".