Coronavirus: Zingaretti, 'febbre alta per qualche giorno, ora sto meglio'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Ciao a tutte e a tutti, io sono ancora in isolamento a casa, in assistenza domiciliare". Lo dice Nicola Zingaretti in un video su Fb. "Ho avuto un paio di giorni di febbre alta ma ora sto un po' meglio. Ho iniziato -dice il segretario Pd risultato positivo al Coronavirus- la terapia antivirale e combattiamo".