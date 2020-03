Coronavirus: Pagana (M5S), 'aziende dell'ennese pronte a produzione mascherine'

Palermo, 17 nar, (Adnbkronos) - "Il territorio dell’ennese, storicamente vocato al settore tessile, potrebbe essere già pronto alla produzione dei dispositivi di protezione individuale per limitare il contagio da Covid 19. C’è il distretto della plastica di Regalbuto o ancora il polo tessile di Valguarnera o di Gagliano Castelferrato, Non dimenticando lo strategico polo di Dittaino. Le aziende facciano rete tra loro e si mettano a disposizione". Così la deputata del M5S all'Ars Elena Pagana che lancia un appello alle imprese del territorio ennese. "Per superare l'emergenza più difficile della storia repubblicana - afferma - occorre fare fronte comune. Personalmente sono in contatto con alcune aziende che rappresentano un’eccellenza del tessile e della plastica a livello europeo: sarebbero pronte a riconvertire le linee per produrre i dispositivi di cui in questo periodo vi è una disperata necessità. Si costituisca una rete".