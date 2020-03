Coronavirus: Bonetti, 'su adempimenti fiscali ci sarà specifica per tutti'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Sugli adempimenti fiscali e la loro sospensione, disposta con il decreto Cura Italia, "ci sarà una specifica indicazione per tutti. Segnalo alle famiglie che è sospeso il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi per le colf". Lo ha spiegato la ministra della Famiglia Elena Bonetti a Agorà.

La Bonetti ha sottolineato alcuni aspetti dell'ultimo decreto: "Il congedo parentale è retroattivo dal 5 marzo" e "l'Inps si attiverà sia per fare domanda per i voucher baby sitter che per la riconversione dei congedi già chiesti", ha spiegato aggiungendo: "Lo stop delle rate del mutuo è estesa a tutti, non abbiamo inserito alcuna soglia Isee" e "il voucher baby sitter è per tutte le famiglie, non ha problemi di cumulabilità".