Coronavirus: Ruffini (Moncler), 'per ospedale Fiera altre imprese con noi'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - L'impegno di Moncler per l'Ospedale Fiera di Milano non sarà una sponsorizzazione e tante imprese si assocerebbero. "Ma per carità. Non vogliamo nessun ritorno. Ne parlo pubblicamente solo per far capire che noi ci siamo, e sono certo che con Moncler si assocerebbero tante altre imprese. Alcune le ho anche sentite", spiega Remo Ruffini, ad del gruppo della Moda, nell'intervista al Giornale.

"Bisogna dare il là e partire. Non sarà facile reperire il materiale, i medici, ma l’organizzazione e le risorse non mancano. Abbiamo contribuito a creare scuole grazie alla capacità e caparbietà della Fondazione Rava nelle zone terremotate, dobbiamo fare la stessa cosa a Milano che oggi è terremotata dal virus".

Milano "ha avuto la capacità in questi anni di attrarre persone, società e intelligenze eccezionali. Non solo la Lombardia, ma l’Italia non può permettersi di perderla". Sulla difficoltà a trovare i macchinari, "penso che la regione Lombardia stia dando l’anima, ma non dipende solo da lei".