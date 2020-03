Coronavirus: Meloni, 'italiani saranno presi a modello'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Vedo che gli italiani sono molto bravi e penso debba essere detto; tra qualche tempo saranno presi come modello. Sono fiera anche che l’Italia non abbia fatto la scelta di altre Nazioni come la Gran Bretagna: 'i più deboli moriranno'. Noi abbiamo detto che vogliamo curare tutti e per farlo dobbiamo circoscrivere il virus ed evitare che scenda verso le Regioni che hanno piani sanitari più deboli. Penso sia giusto continuare a fermare gli spostamenti”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.