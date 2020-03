Coronavirus: 600 euro per autonomi non una tantum, arriveranno anche ad aprile

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - I 600 euro per i lavoratori autonomi introdotti col decreto 'cura Italia' non saranno una tantum. Sono previsti per il mese corrente, marzo, ma nel governo viene già dato per scontato che arriveranno anche ad aprile. Mese per mese, se ce ne sarà la necessità. E' quanto spiegano fonti di governo all'Adnkronos, dopo che stamani, ma anche ieri nella riunione preparatoria del Cdm, per gli addetti ai lavori pre-consiglio, c'è stato un duro braccio di ferro all'interno dell'esecutivo sulla misura per gli autonomi, con Iv in particolare ma anche il M5S sul piede di guerra. "Mi raccomando i 600 euro - avrebbe rimarcato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel corso dei lavori - i 600 euro non sono una tantum ma per marzo. Poi ci sarà aprile...". Sperando che l'emergenza abbia presto fine.