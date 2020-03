Coronavirus: Salvini, 'oggi non sono uscito e ha fatto spesa Francesca'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Oggi la polemica surreale sulla spesa: non sono uscito, è scesa la Francesca a far la spesa da sola, così almeno gli amici del Pd e gli amici dei Cinquestelle avranno altro su cui far polemica. Contenti? L'Italia va meglio se Matteo oggi non è andato a far la spesa e c'è andata solo Francesca. Domani ci andrò io e non ci andrà lei, così almeno a sinistra hanno altro di cui occuparsi". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.