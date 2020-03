Coronavirus: M5S lancia spot, 'sii responsabile, non fare il Salvini'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Sii responsabile, non fare il Salvini". Riecheggia lo slogan di un noto spot, il web volantino del M5S con la foto di Matteo Salvini ieri in centro a Roma con la fidanzata. "Bisogna rimanere a casa, limitando gli spostamenti al minimo. Una semplice prescrizione, essenziale per limitare il contagio da coronavirus e far uscire in fretta il Paese dall'emergenza sanitaria", si legge in un post Fb dei 5 Stelle.

"Eppure c'è chi ancora non rispetta delle semplici norme di civiltà, mettendo in pericolo sé stessi e gli altri, specie chi è più a rischio, come gli anziani. Matteo Salvini, che ha deciso di passeggiare tranquillamente per Roma con la fidanzata mentre i cittadini italiani evitano con giudizio di uscire di casa, non sta solo trasgredendo dal mantenere la distanza di un metro, sta mancando di rispetto a tutti gli italiani.

"Che proprio lui agisca al contrario di ciò che dice non stupisce più nessuno, ma questo è, per tutti, il momento della responsabilità. Sii responsabile, non fare il Salvini".