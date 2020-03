Coronavirus: 52enne muore a Catania, è il terzo caso in Sicilia**

Palermo, 16 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni, positivo al Coronavirus, è morto oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'uomo era ricoverato da venerdì nel reparto di Terapia intensiva per insufficienza respiratoria. "L'uomo, affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficolta' respiratorie" spiega l'Azienda. E' il terzo paziente morto in Sicilia.