Coronavirus: De Petris-Fornaro, 'bene governo ma basta balbettii Europa'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Riteniamo necessario il massimo rafforzamento possibile delle misure di protezione e tutela ai lavoratori e alle persone più deboli e vulnerabili e il sostegno ai settori più investiti dall’emergenza. Le misure che il governo, a cui va il nostro leale e convinto sostegno, sta mettendo in campo con un impegno straordinario, vanno nella giusta direzione però da sole non saranno sufficienti a fronteggiare tutte le gravi ripercussioni economiche dell’epidemia. Serve uno sforzo straordinario dell’Europa, che purtroppo fino ad oggi invece ha balbettato". Lo affermano i capigruppo di Leu di Senato e Camera, Loredana De Petris e Federico Fornaro, al termine della riunione dei Gruppi in conference call per fare il punto sui provvedimenti urgenti e necessari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

"Dalla Ue -aggiungono- dichiarazioni ma pochi fatti. O l'Europa cambia e si dimostra entità istituzionale e politica in grado di proteggere i propri cittadini e i Paesi che la compongono oppure finirà per apparire inutile agli occhi degli europei. In queste ore così difficili per il nostro Paese, i deputati e i senatori di Leu sono in campo, nei modi e nelle forme possibili, per assicurare la piena funzionalità del Parlamento".