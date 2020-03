Coronavirus: Conte, 'orgoglioso di guidare straordinaria comunità'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Sono davvero orgoglioso perchè sono partecipe di questa straordinaria comunità che ho addirittura l'onore di guidare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Tanti italiani sono in trincea, tanti rimangono a casa ma non rimangono inerti ma li sostengono. Possiamo davvero essere orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo".