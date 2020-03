Coronavirus: Conte in videoconferenza leader G7**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - E' in corso la conference call dei Capi di Stato e di governo del G7, come annunciato dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa sul maxi decreto 'cura Italia', conferenza che il premier ha dovuto lasciare senza poter rispondere alle domande dei cronisti proprio per prendere parte alla videoconferenza.