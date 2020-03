Coronavirus: per esame dl proposta commissione 'speciale' in streaming/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - "Così sarebbe possibile, come attualmente avviene in Spagna, il voto a distanza da parte dei parlamentari -aggiunge Clementi- il quale peraltro potrebbe essere adottato pure per i lavori parlamentari della stessa Commissione speciale (in fondo il procedimento legislativo di circa 50 deputati e 25 senatori sarebbe gestibile dagli strumenti informatici personalizzati già in capo agli stessi parlamentari)".

C'è chi dice che il Parlamento non si chiama 'votamento'.... nel senso che è un luogo in cui ci si confronta. Non c'è il rischio che con il voto a distanza, questa prerogativa venga meno? "No, non vuol dire che il Parlamento dovrebbe divenire un 'votificio'. Anzi. Il nome Parlamento già dice tutto. Eppure, senza votazione non c’è Parlamento. Ed il voto a distanza è meglio del non voto".