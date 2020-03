Coronavirus: Occhiuto (Fi), 'non voteremo a scatola chiusa dl insufficiente'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il governo sta per approvare, con colpevole ritardo, un decreto economico che, grazie al lavoro di Forza Italia e del centrodestra, stanzierà un cospicuo quantitativo di risorse per far fronte ai primi danni causati dal Coronavirus. Ma nelle bozze che stiamo leggendo in queste ore - come ha sottolineato la nostra capogruppo Gelmini - mancano ancora tante, troppe misure per imprese, lavoratori, partite IVA e famiglie". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Troppo poco per le aziende, troppo poco per gli autonomi e i liberi professionisti, pochissimi fondi per le famiglie e per i genitori-lavoratori. Forza Italia si sta dimostrando responsabile nell’affrontare questa crisi sanitaria ed economica, ma non intendiamo votare a scatola chiusa provvedimenti insufficienti per il Paese. Lavoreremo in Parlamento per riscrivere questo decreto”.