Coronavirus: Romeo, 'da M5S lombardo attacchi vergognosi ad assessori'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "I Cinque Stelle della Lombardia non si permettano di dubitare della competenza e dell'impegno degli assessori Giulio Gallera e Davide Caparini. Hanno idea di quale sforzo professionale ed umano compie tutta la Giunta quotidianamente?". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

"Si rendono minimamente conto di come stanno servendo la comunità in questa battaglia durissima? Aver denunciato la scarsa qualità dei presidi medici inviati in Lombardia è stato un atto di lucidità e di responsabilità verso chi è colpito dal virus e chi lo contrasta ogni giorno. Anziché presentare ridicole mozioni di sfiducia, si vergognino e cerchino realmente di produrre sforzi concordi e produttivi per la Lombardia, che non ha bisogno di divisioni ma di solida unità".