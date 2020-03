Coronavirus: Gallera, 'solo 25 in più in terapia intensiva, totale 757'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono "solo 25 in più" rispetto a ieri. "Siamo a 757 in tutto", spiega Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare. "Ieri erano cresciute a 75, oggi il dato è ridotto, ma non dobbiamo cantare vittoria".