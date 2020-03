Coronavirus: bozza dl, 50 mln a Invitalia per acquisto mascherine a lavoratori

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Fondi per 50 milioni dall'Inail a Invitalia, entro il 30 aprile, da distribuire alle imprese per l'acquisto di guanti e mascherine. E' quanto prevede una delle misure contenute nell'ultima bozza del decreto per fronteggiare il Covid-19, atteso in Cdm questa sera.