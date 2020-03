Coronavirus: Gelmini, 'governo si muova, mascherine per tutti lavoratori'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “I nostri lavoratori - dai medici agli infermieri, dal personale sanitario a quello della protezione civile, dalle forze armate a quelle dell’ordine, dai farmacisti a chi ci sta garantendo il rifornimento dei generi alimentari - devono poter operare in massima sicurezza". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"È assurdo che non siano a loro disposizione le mascherine e i guanti in lattice per proteggersi dal possibile contagio del Coronavirus. Conte ci fa sapere che il governo si sta adoperando per risolvere questa incresciosa situazione, Di Maio annuncia lo sblocco dell’export dall’estero".

"I fatti, crudi e oggettivi, raccontano però di un Paese in grande difficoltà, di Regioni abbandonate, di lavoratori in costante pericolo. L’assessore lombardo Gallera ha giustamente denunciato strumenti inadeguati. Palazzo Chigi e la Protezione Civile agiscano con tempestività e in modo coordinato per supplire al più presto a queste incredibili carenze”.