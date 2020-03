Coronavirus: Fontana ringrazia Inter, 'oltre 86mila mascherine per Bergamo e Lodi'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ringrazia l'Inter e il suo presidente Zhang per la fornitura di mascherine. "Oggi rivolgo un ringraziamento particolare all'Inter. La societa' del presidente Zhang ci ha comunicato di aver messo a disposizione dell'Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l'emergenza".

Il popolo della solidarietà, sottolinea, "a livello nazionale e internazionale, e' davvero vastissimo e ci da' ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus".