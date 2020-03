Coronavirus, neonato positivo a Londra

Londra, 14 mar. (Adnkronos) - Un bambino appena nato a Londra è risultato positivo al Coronavirus. Lo scrive il quotidiano popolare The Sun. Anche la mamma è positiva e non è chiaro se il contagio del piccolo, testato subito dopo la nascita, sia avvenuto durante il parto o fosse già in atto. La donna è stata trasferita in una struttura specializzata per le infezioni, mentre il piccolo è rimasto nella struttura dove è nato.