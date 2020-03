Coronavirus: Sala, 'su parchi e riduzione servizio Atm andiamo avanti'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha intenzione di tornare sui suoi passi sul fronte parchi, nonostante le critiche. Lo dice in un messaggio su Facebook.

"Oggi come la fai la sbagli, ieri abbiamo deciso di chiudere i parchi e i proprietari di cani si sono molto lamentati perché non possono usufruire delle aree cani, io li capisco ma c'è una ragione dietro la nostra decisioni".

Lo stesso vale per il trasporto pubblico. "La regione ci dà indicazione come tpl di ridurre il servizio Atm e oggi - spiega - l'utilizzo di fatto è a -80%, ma molti ci scrivono che non si può toccare il livello di servizio. Rimane il fatto che è nostro dovere e quindi andiamo avanti".