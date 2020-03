Coronavirus: D'Incà, 'domani decreto da 12-15 miliardi di euro'

Roma, 13 dic(Adnkronos) - "Domani arriverà un primo decreto che conterrà una cifra tra i 12 e i 15 miliardi di euro in cui vi sono le fondamenta per poter mantenere attivo il settore industriale e imprenditoriale del nostro Paese". Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro'.