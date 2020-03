Coronavirus: Spadafora, 'calcio poteva fermarsi prima, meglio tardi che mai'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "C'è stato un momento in cui la Lega di serie A avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumere, dicendo che era il governo che doveva farlo. In realtà lo abbiamo fatto, perchè facendolo noi come governo la Lega vede tutelati i propri interessi economici. Adesso delle squadre importanti di serie A sono in quarantena e dalla quarantena annunciano che stanno raccogliendo fondi per l'emergenza sanitaria. Ne siamo felici, se forse si fossero fermati un po' prima oggi avrebbero potuto dare questa stessa solidarietà da questo mondo molto ricco a tutto il resto dell'Italia ma facendolo in piena salute. Però meglio tardi che mai". Lo ha affermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite de 'La vita in diretta' su Raiuno.

"Adesso -ha aggiunto- basta le polemiche, l'importante che questo mondo dia fino in fondo un ottimo esempio ed è giusto fermarsi".