Coronavirus: Meloni, 'Jessen imbarazzante più di malattie che presenta'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Il conduttore britannico di 'malattie imbarazzanti', Christian Jessen, noto anche per scandali di sesso e droga, avrebbe dichiarato che il coronavirus è 'una scusa per gli italiani per non fare niente'. È più imbarazzante lui delle malattie che presenta". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.