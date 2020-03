Coronavirus: Crimi, Europa epicentro, siamo tutti in guerra**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "L'Oms ha reso noto che l'Europa è diventata l'epicentro della pandemia di Covid-19. Il nostro continente, spesso lacerato da conflitti nel corso della sua storia, per la prima volta si trova ad affrontare un nemico comune. L'Italia fino a poco fa era il Paese in prima linea, ma ormai siamo stati tutti trascinati sul campo di battaglia. Ai cittadini europei, a tutti i popoli, esprimo vicinanza per i giorni difficili che stanno affrontando e che ci attendono. Vinceremo questa guerra e ne usciremo più forti e più uniti". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.