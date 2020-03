Coronavirus: bozza dl, proroga documenti identità in scadenza al 31 agosto

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - I documenti d'indentità in scadenza verranno ritenuti validi, fatta eccezione per gli espatri, fino al 31 agosto 2020. E' una delle misure contenute nel decreto a cui sta ancora lavorando il governo -dunque in via di definizione- per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

"La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento", si legge nella bozza.