Coronavirus: Amendola, 'da Ue prima risposta, uniti vinciamo'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Uniti vinciamo, ad ogni costo. Oggi finalmente l’Europa lavora di squadra dando una prima vera e importante risposta all’emergenza Coronavirus. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato degli importanti provvedimenti che aiuteranno l’Italia e gli altri Stati membri ad affrontare gli effetti del COVID-19”. Lo sottolinea Enzo Amendola, Ministro per gli Affari europei.

“La Commissione prevede che i ventisette Paesi potranno utilizzare tutta la flessibilità e lo spazio previsti nel Patto di Stabilità e Crescita, un più ampio ricorso agli Aiuti di stato per le imprese e i lavoratori in difficoltà, un fondo europeo di 37 miliardi di euro per sostenere il settore sanitario e l’economia”, aggiunge.

“Sono inoltre previste misure per garantire il funzionamento del mercato interno, e in particolare l’approvvigionamento di attrezzature mediche, i trasporti di merci e la tutela del settore turistico. La Commissione si è detta pronta ad ulteriori manovre di stimolo fiscale come l’attivazione della clausola di sospensione del patto di Stabilità. Soltanto insieme possiamo superare questo momento difficile”, conclude Amendola.