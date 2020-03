Coronavirus: P.Chigi, stasera nuova riunione con indutriali e sindacati

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - La riunione tra il governo, i sindacati e le associazioni industriali per garantire la salute dei lavoratori si riaggiornerà questa sera, mentre va avanti in queste ore il lavoro per redigere delle linee guida ad hoc. "Il premier Giuseppe Conte - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ha preannunciato un aggiornamento della riunione già per questa sera, confidando sulla disponibilità di tutti a completare i lavori nel più breve tempo possibile".