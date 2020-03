Coronavirus: Fiano, 'Ue esclude da deficit spese emergenza, non siamo soli'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La Ue esclude dal deficit tutte le spese legate all’emergenza CoronaVirus, è una gran bella notizia!". Lo scrive Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Pd, su Facebook.

"Ogni misura 'una tantum' sulla spesa, decisa in relazione alla risposta alla pandemia, sarà esclusa per definizione dal computo del deficit strutturale e non ne sarà tenuto conto quando si valuterà la conformità con lo sforzo fiscale richiesto nell'ambito delle regole esistenti. Inoltre, la Commissione Ue valuterà ogni possibile richiesta sotto la 'clausola eventi imprevisti', usando il massimo della flessibilità delle regole Ue. Proprio Gentiloni ha poi spiegato che queste decisioni odierne 'non saranno le ultime' perché 'bisogna adattarsi a una realtà che cambia di giorno in giorno'".

"La Ue usa oggi le parole e le decisioni giuste per aiutarci. L’Europa risponde. Non siamo soli. Ce la faremo", conclude Fiano.