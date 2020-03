Coronavirus: bozza dl, 43,5 mln per pulizia straordinaria scuole

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - 43,5 milioni di euro per consentire la pulizia straordinaria delle scuole. E' quanto prevede la bozza del dl, ancora in lavorazione, con le misure per contrastare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus. "In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020", si legge nella bozza.