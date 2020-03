Coronavirus: Movimento politico sviluppo ibleo, 'a Vittoria ancora troppi per strada'

Palermo, 13 mar. (Adnkronos) - "Dopo il primo giorno di applicazione dell’ultimo Dpcm emanato dal governo nazionale, a Vittoria c’è ancora qualcuno, anzi per la verità sono molti, che non ne hanno capito la ratio. Bisogna stare a casa per evitare il più possibile la propagazione del contagio. Al contrario, ieri, per le vie della città, ancora troppe persone in circolazione come se tutto fosse normale. E, invece, sappiamo che normale non lo è affatto”. E’ questo il senso della denuncia che arriva dal coordinamento locale del Movimento politico Sviluppo Ibleo che chiede l’intensificazione dei controlli.