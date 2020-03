Coronavirus: Buffagni contro Bce, stop Europa nani'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Segnatevi in agenda questa data: se questa è l'Europa nei momenti di difficoltà, significa che va rifondata dalle fondamenta. Basta Europa dei nani, degli egoismi e dei danni economici sulla pelle dei cittadini!!!". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, sulla decisione della Banca centrale europea di non tagliare i tassi e il crollo delle borse. Segue un post scriptum: "Ora capirete quanto era importante Draghi per la Banca Centrale Europea e per l'Italia!".