Coronavirus: Comune Bagheria approva regolamento, al via smart working

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - Via libera al Comune di Bagheria (Palermo) allo smart working. La Giunta comunale, infatti, ha approvato ieri il regolamento per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile. A proporre gli atti alla Giunta è stato il segretario comunale Daniela Amato, che ha predisposto oltre al regolamento, gli schemi di protezione dei dati personali dell'informativa in materia di sicurezza, l'istanza di modalità lavorativa in lavoro agile e lo schema di pianificazione dello smart working. "Vogliamo dare un segnale ancora più forte affinché tutti seguano in maniera seria e scrupolosa le nuove misure contro il coronavirus - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli -. In tal modo oltre a rispettate quanto dispone il dpcm, cerchiamo di venire incontro alle necessità dei dipendenti che ne faranno richiesta, compatibilmente con le esigenze d’ufficio, e alla difficoltà del momento che impone di evitare il sovraffollamento presso i luoghi pubblici. Cercheremo di garantire lo stesso livello di servizi offerti perché il lavoro viene espletato comunque. Nei prossimi giorni verranno attivati servizi telematici che i cittadini possono chiedere senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali", conclude Tripoli.