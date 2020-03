Banche: Eba annuncia rinvio stress test al 2021**

Roma, 12 mar. -(Adnkronos) - Per il sistema bancario europeo la priorità - alla luce dell'epidemia di coronavirus - è quella di "affrontare eventuali sfide operative" per questo l'European Banking Authority "ha deciso di rinviare al 2021 l'esercizio di stress test in tutta l'UE" così da "consentire alle banche di concentrarsi e garantire la continuità delle loro operazioni principali, compreso il sostegno ai propri clienti". Lo comunica l'Eba in una nota: una decisione che la Vigilanza Bancaria della Bce ha spiegato di "sostenere" alla luce delle "pressioni sull'operatività" degli istituti.