Coronavirus: Pd, 'al lavoro su gestione emergenza, famiglie, lavoratori'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Pd è al fianco del governo che in questi giorni ha assunto decisioni difficili, ma necessarie per contenere il più possibile la diffusione del coronavirus e sta approntando misure economiche importanti per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza". Lo scrivono in una nota Chiara Braga e Nicola Oddati, coordinatrice del programma e coordinatore dell'iniziativa politica della segreteria nazionale Pd.

"La segreteria nazionale sta lavorando già in queste ore con i nostri parlamentari e i membri del governo, confrontandoci con le parti economiche e sociali, per costruire le soluzioni migliori possibili, con tempestività e efficacia. Il nostro impegno prioritario è fare in modo che il prossimo decreto del governo, anche nel passaggio parlamentare, focalizzi risorse e misure sulle vere priorità del Paese, sostenendo le strutture impegnate a gestire l’emergenza, i lavoratori, le imprese e le famiglie, senza disperdersi in misure microsettoriali o parziali".

"Il Pd avverte come una propria responsabilità contribuire con questo percorso di confronto e di ascolto, di raccolta delle criticità che emergeranno, all’azione di contrasto del virus e di impostazione del percorso di rilancio dell’economia avviato dal governo".