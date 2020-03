Coronavirus: Parente, 'serve patto per la salute del lavoro'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ci sono dei lavori in questa emergenza sanitaria che non possono essere svolti in smartworking, soprattutto quelli degli operai e degli operatori di servizi. Occorre un 'patto di comunità per la salute del lavoro' che garantisca la sicurezza sanitaria in ogni luogo di lavoro". Lo scrive Annamaria Parente di Iv su Fb.

"Essenzialmente attraverso quattro strade: 1) Dare corso alle richiese del sindacato di negoziare con i datori di lavoro intese specifiche per garantire in ogni luogo di lavoro le misure messe in atto dal governo per l’emergenza Coronavirus e, laddove non fosse possibile, arrivare ad una riduzione modulata ( dal rallentamento fino alla sospensione momentanea ) dell’attività lavorativa, manifatturiera e dei sevizi. 2. Rimodulare organizzazione dei servizi come poste, banche, uffici pubblici attraverso non aperture giornaliere".

Ed ancora: "3. Un grande piano di formazione e sensibilizzazione delle cittadine e i cittadini ad adoperare servizi online, rivolto soprattutto agli anziani anche per la riscossione delle pensioni; 4. Tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono obbligati a recarsi nei luoghi di lavoro, come indicato dall’ultimo DPCM , devono essere forniti dei necessari kit di sicurezza sanitaria, mascherine, guanti. Mi impegnerò nelle sedi opportune su queste questioni".