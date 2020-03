Coronavirus: Anzaldi, 'lasciare a casa insegnanti e personale scolastico'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Per ridurre gli spostamenti ed evitare rischi di contagio, ora il governo intervenga sulle scuole, che non sono state chiuse ma hanno visto semplicemente la sospensione dell’attività didattica in classe. Migliaia di insegnanti sono costretti a continuare a recarsi negli istituti, il personale amministrativo e ausiliario spesso viaggia addirittura da altre regioni: che senso ha?". Lo scrive su facebook il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, componente della commissione Scuola alla Camera.

"Serve un provvedimento d’urgenza che lasci a casa tutti i lavoratori del mondo della scuola, in smart working o in altra forma che non possono essere le ferie. Il presidente del Consiglio Conte e la ministra Azzolina intervengano".

"Il governo ha deciso - prosegue Anzaldi - di non chiudere gli uffici pubblici, però sulla scuola occorre un provvedimento specifico. Si lasci negli istituti un presidio minimo se necessario, eventualmente solo i presidi o chi comunque può muoversi a piedi o con mezzi propri, ma si eviti di obbligare migliaia di persone a muoversi inutilmente, magari utilizzando i mezzi pubblici. Le lezioni a distanza possono essere effettuate dagli insegnanti anche dalle loro abitazioni, non ha senso continuare a farli andare nelle scuole".