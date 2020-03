Governo: Conte a lavoro a P.Chigi, contatti con Speranza

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E' a lavoro dall'alba il premier Giuseppe Conte, dopo la stretta decisa ieri su tutta Italia per contenere il Covid-19, ormai pandemia diffusa in tutto il pianeta. Vari i dossier sul tavolo, non ultimo il provvedimento con le misure economiche che approderà domani in Cdm. Vari contatti, in mattinata, con il ministro della Salute Roberto Speranza, anche lui in prima linea per contrastare il Coronavirus.