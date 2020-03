Coronavirus: sondaggio Emg, 'per 51% governo si è mosso male'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Per il 51% il governo si è mosso male sull'emergenza Coronavirus. E' quanto emerge da un sondaggio di Emg Acqua per Agorà. Numeri molto diversi dalla scorsa settimana quando solo il 10% dava un giudizio negativo sull'azione di governo e 84% positivo. Percentuali capovolte: ora soltanto per il 34% l'esecutivo si è mosso bene. Il 15% preferisce non rispondere.