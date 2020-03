Coronavirus: morto paziente positivo in Sicilia, ma Regione spiega 'Non per Covid-19'

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - L'anziano morto oggi all'ospedale 'Gravina' di Caltagirone (Catania), positivo al Covid-19, è deceduto per arresto cardiorespiratorio e non per Coronavirus. Lo precisa l'assessorato alla Salute della Regione siciliana dopo aver ricevuto le relazioni dell'Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania e dopo che si era diffusa la notizia della morte del pensionato proprio per il contagio. "Si tratta di un soggetto che era affetto da patologie cardiovascolari e neurologiche, con una endoprotesi per pregresso aneurisma aortico-addominale", spiegano dalla Presidenza della Regione siciliana.

L'anziano era stato ricoverato nel nosocomio di Augusta con sospetta ischemia cerebrale. "Oggi era stata accertata la positività al Covid-19 in un soggetto con patologie multiple", conclude la nota di Palazzo d'Orleans.