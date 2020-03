Coronavirus: Relazione a Camera, con stretta misure necessarie più risorse**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - La necessità di maggiore risorse, dopo la stretta, decisa lunedì scorso, sull'Italia intera per contenere il Covid-19. Così è scritto nella relazione al Parlamento approvata questa mattina in Cdm, per liberare misure per 25 miliardi di euro. "Il DPCM del 9 marzo 2020, le misure specifiche adottate per le aree nelle quali è maggiore il rischio di contagio, sono state estese a tutto il territorio nazionale - si legge nel testo -L’intervento, che si è reso necessario per cercare di fermare nel più breve tempo possibile la diffusione del contagio, è finalizzato ad assicurare l’omogeneità delle regole in tutto il Paese".

"L’obiettivo prioritario, è di proteggere la salute dei cittadini italiani e salvaguardare il buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero attraverso misure che consentano di frenare il numero di nuovi contagi.Queste misure, non previste al momento della presentazione alle Camere della Relazione al Parlamento 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese".