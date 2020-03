Coronavirus, l'Austria chiude il Brennero

Verona, 11 mar. (Adnkronos) - A causa dell’emergenza coronavirus, che sta interessando in questi giorni il territorio italiano, e in ottemperanza delle disposizioni del governo Federale Austriaco, l’operatività dei treni DB-ÖBB EuroCity sulla linea del Brennero è sospesa. A partire da oggi e fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni, non ci saranno treni diretti a lunga percorrenza tra l’Austria e l’Italia.

Il provvedimento interesserà tutti i treni DB-ÖBB EuroCity operativi da Monaco di Baviera verso l'Italia che, via Innsbruck, attraversano l'Austria, e collegano la Germania alle città di Verona, Venezia e Bologna. La Linea del Brennero dei treni DB-ÖBB EuroCity sarà operativa quindi solo da Monaco di Baviera a Innsbruck. Anche il traffico notturno, tra l’Italia e i paesi d’Oltralpe, è interessato da questa direttiva e pertanto non potrà operare.

L'Austria ha inoltre introdotto controlli alla frontiera sulle auto provenienti dall'Italia. una misura che la polizia inizierà ad attuare già nelle prossime ore. La società delle ferrovie OeBB ha confermato che la sospensione dei treni in vigore da oggi è avvenuta su richiesta del governo che ieri ha annunciato la chiusura delle frontiere austriache con l'Italia per contenere l'epidemia di coronavirus. Prosegue invece regolarmente il servizio dei treni merci da e per l'Austria.

Da ieri sera anche i servizi Mi.Co.Tra. tra Udine e Villach (Austria) realizzati in partnership tra Ferrovie Udine Cividale e il vettore austriaco Obb sono sospesi così come anche l'operatività dei treni prolungati fino a Trieste nei fine settimana, comunica la Società Ferrovie Udine Cividale. Già da ieri il treno 1823 Villach-Tarvisio Bv-Udine non effettua il servizio a causa della situazione di emergenza in atto e dei conseguenti provvedimenti assunti dalla società Obb in ottemperanza alle decisioni del governo austriaco. Il collegamento del treno Mi.Co.Tra. 1823 di stasera, limitato da Tarvisio a Udine, sarà svolto mediante autobus. La normale ripresa dei servizi, al momento a data da destinarsi, è legata al superamento dell'emergenza Covid-19.