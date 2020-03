Coronavirus: Conte, 'ringrazio Von der Leyen, voleva venire in Italia'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Oggi "avrò una videoconferenza con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ringrazio di cuore, si era resa disponibile anche a venire in Italia, ma io le ho detto che è in questa fase possiamo tranquillamente lavorare in collegamento". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.