Coronavirus: Conte, 'salute obiettivo prioritario, ma non richieste emotive'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Da parte del governo non c'è chiusura verso misure più restrittive. Seguiamo l'evolversi della curva epidemiologica e le richieste pervenute, l'unica cosa, e mi rivolgo a chi partecipa a dibattito pubblico: bisogna procedere con attenzione e senso di responsabilità". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"L'obiettivo prioritario è la salute dei cittadini, questa è la priorità -mette in chiaro- però teniamo conto che ci sono anche altri interessi in gioco, quindi bisogna sempre procedere con attenzione. Stiamo attenti, non affidiamoci a istanze emotive. Bisogna seguire sempre un percorso, il comitato tecnico scientifico che deve guidarci, e potrebbe anche dirci che alcune misure non portano a efficaci risposte". Conte rimarca come ci siano "interessi gioco che vanno contemperati", anche quando si valutano "misure più restrittive: non vorrei che l'Italia si svegliasse" e scoprisse che gli altri interessi in gioco sono stati "esiliati".