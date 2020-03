Coronavirus: sindaco Palermo ai giovani, 'servono scelte responsabili, rischio catastrofe'

Palermo, 10 mar. (Adnkronos) - l sindaco di Palermo Leoluca Orlando, proprio nel momento in cui il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato l'applicazione delle misure restrittive valide per le cosiddette zone rosse anche al resto del territorio nazionale, in un video rivolto soprattutto ai giovani, ha affermato che "è evidente che siamo tutti di fronte al rischio di una catastrofe che richiede prima di tutto scelte responsabili e atti di amore per sé stessi e per gli altri".