Palermo: M5S a Provenzano, 'mettere in discussione progetto nuove linee tram'

Palermo, 9 mar. (Adnkronos) - Con una interpellanza al Ministro per il Sud, il Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati ha chiesto "di mettere in discussione il progetto per le nuove linee del tram" di Palermo “anche al fine di scongiurare un consistente danno erariale”, si legge nel documento.

"Abbiamo interpellato il Ministro Provenzano perché non vogliamo che i 198 milioni di euro inseriti nel Patto per Palermo si perdano in un tunnel amministrativo e giudiziario - afferma il parlamentare nazionale Adriano Varrica -. La Commissione Europea potrebbe aprire un contenzioso, chiedendo la restituzione del finanziamento erogato qualche anno fa per la realizzazione delle prime tratte del tram a Palermo. L'art. 57 del Regolamento CE n. 1083 del 2006 - spiega Varrica - tutela la durabilità dell'investimento europeo, vietando modifiche nei primi 5 anni. In questo caso già nei due anni successivi al collaudo, il Comune ha ideato una sostanziale modifica con l'approvazione del progetto delle nuove linee a seguito del concorso di idee. In particolare si prevede la dismissione del terminal Notarbartolo e la traslazione dei binari, oltre all'eliminazione di barriere e catenarie e alla connessa modifica dei convogli per adattarli alla nuova infrastruttura. Questa situazione - conclude il deputato cinquestelle - merita un'attenta analisi ministeriale che non può prescindere dalla pesante e ulteriore vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'ex dirigente comunale, Mario Li Castri, già presidente della commissione giudicatrice del concorso di idee che ha individuato il progetto delle nuove linee del tram, nonché rappresentante del Comune di Palermo nella fase di definizione e avvio del Patto per Palermo”.

Nell'interpellanza, sottoscritta oltre che da Adriano Varrica anche dai deputati Aldo Penna, Valentina D'Orso, Roberta Alaimo e Giorgio Trizzino, "vengono evidenziate ulteriori criticità nel contenzioso esistente presso la Giustizia amministrativa a seguito del ricorso da parte di Confcommercio e del Comitato #PerPalermo, nelle autorizzazioni ambientali e nelle attenzioni da parte della Commissione Europea".