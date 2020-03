Coronavirus: da Cdm nuove misure per persone e alunni con disabilità

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende, nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri è previsto che le Regioni e le Province autonome costituiscano unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie a domicilio a persone con disabilità. In particolare il provvedimento è istituito al fine di preservare dal contagio quelle persone che presentino condizioni di fragilità tali da renderle soggetti particolarmente a rischio nella frequentazione dei centri diurni per disabili. Durante il periodo di chiusura delle scuole, sarà fornita inoltre da parte degli Enti locali l’assistenza individuale a domicilio agli alunni con disabilità, finalizzata al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza.