Coronavirus: Bonafede, 'grazie magistratura e avvocatura per contributo'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio tutti gli addetti ai lavori con cui sono stato in contatto in questi giorni, in particolare la magistratura e l'avvocatura, il Consiglio nazionale forense con cui abbiamo scritto le linee guide già applicate. l'Unione camere penali, che stamani mi ha inviato una lettera con cui abbiamo avviato un dialogo costruttivo. In una situazione d'emergenza il mondo della giustizia deve essere compatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in sala stampa a Palazzo Chigi.