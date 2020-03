Coronavirus: Cdm ancora in corso, decisione su zone rosse domani

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è in corso da poco più di due ore a palazzo Chigi, iniziato con forte ritardo. Si lavora sul potenziamento del Ssn alle prese con l'emergenza Coronavirus e alla stretta sui tribunali. Non è sul tavolo, invece, l'ampliamento delle zone rosse e gialle, che verrà affrontato in un nuovo Dpcm che potrebbe arrivare già domani. Attenzionate, in particolare, Nembro e Alzano, alle porte della Val Seriana.